Barbara D’Urso ha pubblicato poco fa un post su IG che ha messo in evidenza il suo décolleté scatenando le pesanti critiche dei follower

La conduttrice napoletana è un personaggio seguitissimo sia in televisione che sui social. Amata da gran parte del suo pubblico, non mancano per lei forti critiche per dei comportamenti ritenuti spesso eccessivi. C’è da dire che a 63 anni è ancora una bellissima donna, affascinante e sensuale. Ma anche per lei gli anni passano, ed il suo voler insistere nel proporre su Instagram post che mettono in evidenza le sue forme appare fuori luogo. Per questo motivo tante sono le critiche, anche feroci, che alcuni follower non le risparmiano. La diretta interessata non risponde spesso alle provocazioni o alle accuse che le arrivano. Facendosi scudo della maggioranza dei fan che ne approvano qualsiasi scelta. Sotto alcuni post si notano però i disappunti e le critiche che arrivano spietate. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha voluto esagerare per l’ennesima volta. Postando una foto sua sorridente ma che evidenzia l’abbondante décolleté che è sembrato eccessivo. I follower si sono scatenati. Tanti hanno esaltato la sua bellezza e le sue forme. Altri invece hanno ritenuto ancora una volta inopportuno questo esporre le sue ‘grazie’ al pubblico. Non le servirebbero alcuni post in quanto la sua popolarità è forte dalle conduzioni che porta avanti negli anni. “Ma voglio dire? Hai le tette fuori e hai 63 anni suonati!! Sono senza parole”. Altri commenti sono stati ancora più pesanti: “1900 contagi oggi la gente rischia di perdere un altra volta il lavoro e tu pensi a mette ancora queste foto. Ma un po’ di rispetto.E’ incredibile”. E si potrebbe andare ancora avanti. Insomma, i follower non perdonano a Barbara D’Urso la gestione dei social che dovrebbe essere più sobria per tanti. Per non parlare di alcune foto che per tanti sarebbero ritoccate con photoshop.