Pamela Prati torna protagonista del web con delle foto che mettono in risalto le sue curve che fanno ancora sognare i follower

La showgirl e ballerina è tornata protagonista anche su Instagram. Messa alle spalle la brutta vicenda legata a “Mark Caltagirone”, ora sembra essere se stessa. Già da mesi in verità abbiamo ammirato nelle apparizioni televisive e suoi social una persona completamente diversa da quella dei mesi scorsi. Con le crisi in televisione ed i pianti da Barbara D’Urso. Adesso la showgirl e ballerina appare in una forma smagliante che stanno apprezzando anche i suoi fan. Dai tempi del “Bagaglino” la soubrette ha sempre fatto emozionare i suoi ammiratori. Che in un primo momento erano solo telespettatori. Gli spettacolo del Varietà del sabato sera l’hanno vista spesso protagonista indiscussa. Una star che nel corso degli anni è stata riscoperta anche su Instagram. Da poco vede crescere i suoi follower che ne apprezzano le doti fisiche che spesso le fanno fare il giro delle bacheche. Nell’ultimo periodo è molto attiva, con tante pubblicazioni giornaliere che attirano l’attenzione dei suoi ammiratori. Che come detto negli anni la stanno riscoprendo. L’ultimo post che ha pubblicato è stato molto apprezzato. Abbiamo notato una Pamela Prati che si gode gli ultimi istanti di vacanza. E che augura una buona serata ai suoi ammiratori. Foto che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche che vengono riscoperte. Tanti i commenti per lei che rappresenta ancora una delle donne più affascinanti ed attraenti. All’età di 61 anni riesce ad attirare l’attenzione di tantissimi follower che come detto ne apprezzano qualità che arrivano dalle doti fisiche. Tantissimi i commenti davvero da segnalare. Uno su tutti è stato evidenziato: “Persino il sole impazzisce davanti alla tua bellezza”. Un complimento che è stato apprezzato dalla diretta interessata, che ha bisogno di sentirsi ancora importante anche sui social e su Instagram.