Roma: un solo alunno positivo al Covid e tutto l’istituto chiude

L’Istituto De Merode di Roma, la scuola dei “vip”, chiude per un caso di positività al Covid di un alunno del Liceo scientifico

I casi di Covid tornano a salire e a mettere in alalrme tutta l’Europa. La Gran Bretagna, in alcune Regioni, ha già disposto un secondo lockdown, e anche da noi le preoccupazioni crescono con la ripresa delle scuole, riaperte da appena cinque giorni. La celebre scuola romana “Istituto San Giuseppe De Merode” di Piazza di Spagna chiude per un solo caso di Covid. La decisione è partita dopo che uno degli studenti del Liceo Scientifico è risultato positivo – riporta Huffingtonpost. Ai genitori dei ragazzi, il preside ha comunicato che le lezioni si svolgeranno online da casa, esattamente come avveniva in periodo di lockdown. La comunicazione della positività è arrivata dalla Asl Roma 1 e riguarda un alunno del Liceo che è stato presente a scuola il 15 e il 16 settembre. Sembrerebbe che il ragazzo non abbia particolari sintomi preoccupanti, ma è stato comunque disposta una “normativa stringente”. I compagni del ragazzo e i docenti, dovranno osservere una quarantena di 14 giorni e al termine di questo, dovranno effettuare il tampone. Da quanto comunicato, la scuola, frequentata da 390 studenti, resterà chiusa fino al 1 ottobre.

Il preside dell’istituto non ha saputo dire se il ragazzo ha contratto il Coronavirus a Roma oppure durante le vacanze estive – riporta Romatoday. Comunque per maggiore sicurezza, è stata presa la decisone di tornare alla didattica a distanza in modo da scongiurare il rischio di ulteriori contagi. La scelta di sospendere le lezioni frontali e tornare a quelle online sarebbe potuta ricadere soltanto per la classe che frequentava il ragazzo positivo al Covid, ma il preside ha optato per la chiusura di tutto il Liceo al fine di salvaguardare la salute di tutto l’istituto. Per il giorno 26 ottobre era prevista l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, ma purtroppo l’evento è stato annullato. La scuola è cominciata da pochi giorni, ma si contano già i casi di positività. Solo a Roma, sono 6 gli alunni contagiati tra Eur, Dragona, Ostia e Cassia.

Isabella Bellitto

Fonte: Huffingtonpost, RomaToday