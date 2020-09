Il padre della compagna di Gabriele Bianchi: “La gente mi chiedeva come fa tua figlia a stare con quello?”

Una tragedia come quella di– ucciso nel corso di una rissa nella notte tra il 5 e il 6 settembre – provoca sempre più di una sola vittima. Oltre al 21enne che ha perso la vita, ci sono famiglie distrutte. La famiglia Monteiro Duarte in primis che ha perso un figlio e un fratello. Ma anche le famiglie dei quattro indagati: i due fratelli Bianchi , Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. C’è anche un altra famiglia che è rimasta sconvolta da quanto accaduto: quella di, la fidanzata di Gabriele Bianchi. Sulla vicenda è intervenuto il padre,, 63 anni, consigliere comunale a Velletri per Forza Italia e con alle spalle una quasi quarantennale esperienza politica come vicesindaco, assessore e persino primo cittadino pro-tempore. Ladaga – intervistato dalla Repubblica – ha spiegato: “Ho provato a dire a Silvia che quel ragazzo non andava bene ma sa come sono i giovani, si innamorano, prendono lo zaino e se ne vanno. Non sono stato capace di impormi su di lei”. Lagada è stato anche intervistato dai microfoni de La7 – nel corso della trasmissione Tagadà – dove ha spiegato di aver conosciuto Gabriele Bianchi durante la suain quanto il ragazzo si era offerto di dare una mano. Poi durante il lockdown ha iniziato ad approfondire la relazione con la figlia Silvia al punto che i due hanno deciso di. Ma – l’uomo puntualizza – che addirittura la gente lo fermava per strada chiedendogli: “Ma come fa tua figlia a stare con quello?” Forse anche in virtù del suo impegno politico nessuno si sarebbe aspettato che sua figlia potesse frequentare un ragazzo con diversi fascicoli aperti pere lesioni. E al giornalista che gli ha chiesto se secondo lui Gabriele ha effettivamente ucciso Willy, Lagada si è limitato a rispondere: “Gabriele là non ci doveva stare”.