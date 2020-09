Elena Morali in forma strepitosa mostra una scollatura abbondante su Instagram che scatena le ironie di alcuni suoi follower

La showgirl è un personaggio pubblico molto apprezzato sul web. Che riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan anche sul web. Soprattutto su Instagram i post che pubblica non passano inosservati. La compagna di Luigi Favoloso sta vivendo anche un periodo felice nella sua vita privata. La storia con il suo compagno all’inizio non veniva considerata come seria o comunque non duratura. Si pensava ad una trovata pubblicitaria che i due avevano messo in scena per attirare l’attenzione su di loro. Favoloso da poco aveva rotto con Nina Moric. Una storia finita malissimo ed a suon di accuse reciproche e Tribunali. Lei aveva concluso la relazione con il comico Scintilla e si trovava in una situazione difficile a livello personale. Poi l’incontro e l’amore scoccato a prima vista. Tanto che adesso i due progettano un matrimonio a breve. A conferma che tutte le dicerie che giravano sulla loro relazione erano infondate. Come detto Elena Morali è molto attiva su Instagram. I suoi post, spesso in compagnia di Favoloso, ottengono dei numeri importanti. Che confermano la popolarità della showgirl che è una presenza abbastanza costante anche nelle trasmissioni di attualità. Ospite nei salotti di Barbara D’Urso, anche il pubblico televisivo apprezza le sue doti fisiche, ma anche la sua spontaneità che al pubblico piace. Il suo ultimo post su Instagram ha avuto un successo importante. Con i follower che hanno apprezzato la sua scollatura che ha messo in evidenza il décolleté che non è passato inosservato. Ma c’è stata anche tanta ironia nei suoi confronti che ha fatto sorridere. Non volgarità, ma di sicuro è stata apprezzata la simpatia dei follower. Uno in particolare ha commentato sotto il suo post che abbiamo pubblicato sotto: “Vorrei essere quella collanina”. Facendo riferimento alla collana che si nota al suo collo.