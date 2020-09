Andrea Delogu divide i follower di Instagram con il suo doppio cambio look: la conduttrice ed attrice è molto amata anche sul web

La conduttrice ed attrice è un personaggio molto apprezzato dal pubblico televisivo. Che ha potuto ammirarla per tutto il periodo estivo nella trasmissione “La vita in diretta Estate”. Ma la sua popolarità è forte anche sul web, con migliaia di follower che impazziscono per lei. La conduttrice televisiva ed attrice è ben vista dal pubblico sia per le sue qualità fisiche che per quelle artistiche. Per questo motivo, da volto importante della Rai, adesso è impegnata anche sul set di “Divorzio a Las Vegas”. Un impegno sul set che le ha ‘imposto’ anche un cambio look che ha voluto anticipare con i suoi follower di Instagram. Che ovviamente si sono divisi. Passando dal rosso al rosa ed al viola ha sconvolto i suoi ammiratori. Che in ogni caso le hanno scritto di preferirla a prescindere dal colore dei capelli. Ma ci sono stati anche dei follower che ovviamente hanno espresso un giudizio sulle novità che ha presentato. C’è chi la preferiva con il rosso e chi invece ha apprezzato la novità viola o la variante nel rosa. Foto e video nel post (che pubblichiamo di seguito) hanno presentato una Andrea Delogu diversa. Ma sempre bellissima ed affascinante. Con un fisico da capogiro che ha esaltato le sue forme. Che come detto fanno perdere la testa ai suoi ammiratori che rimangono a bocca aperta davanti alle sue pubblicazioni su Instagram. In tanti follower ovviamente si sono dispiaciuti per la sua avventura terminata a “La vita in diretta Estate”. Ma tanti altri invece non vedono l’ora di poterla ammirare nelle vesti di attrice nel suo nuovo film “Divorzio a Las Vegas”. Intanto il post che ha pubblicato su Instagram con la variante dei colori dei capelli ha avuto una pioggia di like e di commenti. A conferma dell’amore che i follower hanno nei suoi confronti.