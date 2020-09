Emanuela Folliero ha dato una risposta decisa e forte ad un suo follower che l’aveva accusata di aver compiuto delle scelte non condivisibili in passato

Instagram è diventato un luogo di confronto e discussione anche con i personaggi dello spettacolo. Ma anche con quelli della televisione. Si ha la possibilità di avere un dialogo con tutti i follower, che apprezzano i personaggi che rispondono in prima persona. L’ex annunciatrice e conduttrice da sempre porta avanti questa linea, che la premia con l’affetto dei fan che stravedono per lei. Sia come donna che come personaggio pubblico. Oggi a 55 anni è oggettivamente una donna sensuale ed attraente, con tanti fan che si dicono innamorati pazzi di lei. Il risultato è un profilo Instagram che raccoglie tanti pareri, e che vede tante risposte da parte dei fan, che più o meno in modo educato e civile riescono ad avere dei dialoghi con lei. Questo accade spesso, perché Emanuela Folliero riesce a porre all’attenzione dei fan tanti temi, che hanno ad oggetto spesso situazioni che hanno a che fare con la città di Milano. Dove lei abita da sempre. Nell’ultimo post, alla guida della sua auto, ha ironizzato su alcuni comportamenti indisciplinati degli automobilisti. Con la foto di un bus che nel traffico utilizza proprio la pista per percorrere un tratto di strada. Un comportamento sbagliato che provoca la reazione dei follower. Uno di questi però esce ‘fuori tema’ ed attacca l’ex conduttrice ed annunciatrice di aver esagerato con i ritocchi estetici. Ecco il suo commento: “Sei una donna molto bella. Ma, perdonami se lo dico, hai davvero esagerato con la chirurgia. Davvero troppo”. La risposta della Folliero è stata semplice e diretta, a smontare quello che afferma il follower: “Mi spiace deluderti ma non c’è chirurgia, ma è il tempo che passa caro mio”. Una risposta che conferma la signorilità della conduttrice che con garbo e stile rispedisce al mittente le accuse che le erano state rivolte.