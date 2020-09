Anna Falchi ha pubblicato su Instagram un post di ringraziamento a tutti i suoi sostenitori, con tanta commozione per un avventura conclusa

La conduttrice ha pubblicato un post su Instagram dove non è riuscita a trattenere la sua commozione per un esperienza speciale che si è conclusa proprio oggi. Si tratta della conduzione del programma “C’è tempo per”, la trasmissione che ha condotto durante tutto il periodo estivo e che oggi ha visto la sua ultima puntata. Come sempre la conduttrice ha voluto postare una foto su Instagram commentando la fine della sua avventura. “Di rosso vestita vi mando un caloroso saluto!!!! Si conclude oggi la mia bellissima avventura a @cetempoper su @rai1official”.

Un messaggio che ha fatto trasparire tutta la sua emozione forte, con il ringraziamento particolare a tutte le persone che hanno coadiuvato il suo lavoro. “Grazie a tutti coloro che in questo mesi mi hanno sostenuta ed hanno lavorato con tanta passione a questa trasmissione !!! E a tutti voi che mi seguite con affetto!!!”. Per l’ultima puntata ci sono stati insieme a lui ed a Beppe Convertini anche tanti ospiti. Tra questi anche Jo Squillo che ha postato anche un video sulla sua pagina ufficiale. Una puntata davvero speciale che ha portato indietro nel tempo anche per la presenza della cantante che negli anni 90′ ha duettato anche con Sabrina Salerno che nell’ultimo periodo riesce ad infiammare il suo pubblico di Instagram. Anna Falchi durante tutto l’arco della trasmissione ha voluto ringraziare il pubblico da casa che l’ha supportata sempre sin dalla prima puntata. Così come è stata forte la sua presenza su Instagram con il pubblico che l’ha seguita con passione puntata dopo puntata. Rimanendo spesso a bocca aperta per la straordinaria forma fisica che mantiene a distanza di anni. Di seguito il link del video postato da Jo Squillo.