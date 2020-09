Grande Fratello Vip: arriva il messaggio a sorpresa di Stefania Orlando. La conduttrice posta anche una foto che non passa inosservata

Non sono mancati i colpi di scena nel programma di Alfonso Signorini che nelle ultime ore ha avuto parecchi scossoni. Tanti i gialli, una partenza thrilling del genere non si sarebbe potuta chiedere. E’ successo di tutto in pratica. Dalla paura di un contagio di un concorrente di Coronavirus (notizia mai confermata), al ritiro anticipato di Flavia Vento. Senza dimenticare il rischio squalifica per Fausto Leali che avrebbe pronunciato delle frasi politiche non permesse. Per questo motivo la produzione sta valutando la sua posizione, con la squalifica che per lui potrebbe materializzarsi. Venerdì prossimo ci dovrebbero essere due ingressi attesi. Il primo è quello di Elisabetta Gregoraci che in verità doveva varcare la soglia della casa più spiata d’Italia già lunedì sera. Ma per motivi personali ancora da specificare tutto è stato rinviato alla seconda puntata. Insieme a lei ci sarà l’ingresso anche di Stefania Orlando. La conduttrice da giorni ha anticipato la presenza allo show sui socia. Con grande entusiasmo in verità ha annunciato di essere molto felice per la partecipazione al Grande Fratello Vip. E di aspettarsi tanto da questa nuova esperienza per lei. Ma poco fa anche lei su Instagram ha scritto un messaggio che ha stupito i fan. Messaggio tra l’altro che è stato inaspettato. “Amiche e amici buondì, sono al secondo giorno di isolamento, approfitto di questo splendido sole che entra prepotente nella stanza e mentre sorseggio il mio caffè vi penso. C’è chi viene, c’e chi va, c’è chi torna…io arrivo venerdì ❤️”. Infatti Stefania Orlando si trova in isolamento in una residenza romana in attesa di poter entrare in casa. Cosa che accade a tutti i concorrenti che non entrano dall’inizio nella competizione. I follower non hanno potuto non notare anche la foto che ha postato. Che l’ha mostrata in gran forma e con le sue curve che hanno esaltato i follower di Instagram. Tanti i like ed i commenti per lei.