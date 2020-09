View this post on Instagram

Si terra’ una manifestazione a Specchiarica Sabato 19 Settembre ore 18 in difesa della costa Salentina incluso la Salina dei Monaci , habitat di Fenicotteri rosa . Si e’ venuto a creare un fragile eco sistema per cui vivono varie specie di uccelli oltre a tartarughe marine e Delfini. Il progetto che vogliono realizzare dovrebbe convogliare i liquami di due comuni, Sava e Manduria. liquami derivanti da un depuratore che stanno costruendo a due passi dal mare.Contenerli in grandi vasche a cielo aperto e poi riversarli in mare proprio in quel tratto di costa , vicino ad Avetrana. O addirittura direttamente in mare, con dei grandi tubi. Chi ha visitato la Puglia conosce la bellezza di questi luoghi. Le dune con la macchia mediterranea, il mare limpido e profumato. Perche’ uccidere la natura? La vera ricchezza? Solo perdendo il bene che abbiamo, ci rendiamo conto del suo valore. Ma a volte e’ troppo tardi. Seguendo i modelli Europei si puo’ disporre dei liquami senza inquinare la natura.