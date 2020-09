Diletta Leotta annuncia una novità importante per lei su Instagram. Nessuno tra i fan si aspettava questa bella notizia che la rende felice

La conduttrice è seguitissima su Instagram. Con i follower che impazziscono per la sua estrema bellezza e sensualità. Uno dei personaggi che senza dubbio è tra i più amati dagli italiani. La sua estate è stata davvero rovente, con lo splendido scenario della Sardegna che l’ha vista protagonista. Tanti gli scatti bollenti che hanno mostrato ai suoi fan la sua perfezione fisica. E delle curve mozzafiato che non hanno lasciato spazio all’immaginazione di tutti i follower. Scatti che non sono passati per niente inosservati. In questi giorni la conduttrice ha ripreso la sua attività lavorativa. Prima quella a Radio 105, poi in preparazione della nuova serie A. Che comincerà tra sabato e domenica. E che la vedrà impegnata sui campi a commentare le partite su DAZN. Nell’ultimo post la giornalista e conduttrice ha stupito con un annuncio che in pochi si aspettavano da lei. Anche perché non aveva preannunciato nulla nei giorni scorsi. Diletta Leotta è tornata single da qualche mese dopo la rottura con Daniele Scardina, si è dedicata alle sue passioni che l’hanno portata all’obiettivo raggiunto oggi. E che ha voluto condividere con i follower. Una gioia ed una soddisfazione che ha racchiuso in un post. Con una foto ed un post che ha annunciato la prossima uscita del suo primo libro. Che potrà essere prenotato online da subito: “Prove tecniche di sorriso. Il mio primo libro uscirà il 22 settembre per @sperlingkupfer! Da oggi preordinabile su tutti gli store online. Siete pronti a iniziare un nuovo viaggio insieme? Link in bio”. Si chiama “Prove tecniche di sorriso” il primo lavoro da scrittrice della conduttrice. Il post ha raggiunto numeri importanti, ma sono quelli di vendita del libro che adesso proverà a far lievitare. Ma siamo sicuri che “Prove tecniche di sorriso” sarà un grande successo.