Francesca Cipriani pubblica uno scatto su Instagram che mostra il suo fisico esplosivo, con le curve bollenti che fanno impazzire i follower

La showgirl continua a dare spettacolo su Instagram. Con una serie di post che mettono in evidenza le sue curve bollenti. Bikini mozzafiato che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Bella e con curve da impazzire, la showgirl gioca sulla sua esplosività che non passa di certo inosservata in televisione. Ma nemmeno sul web. Non è la prima volta che accade che una sua foto faccia il giro della rete in pochi minuti dalla pubblicazione. Con i follower che si scatenano con piogge di like e di commenti tutti per lei. Cosa che è accaduta anche nell’ultimo post che ha ricordato la sua estate. In bikini ha voluto scherzare con i suoi ammiratori, commentando lo scatto con la frase “Con Il mio amico Pikachu al mare❤️”. L’attenzione dei follower si è catalizzata anche stavolta sulle sue curve. Che a stento sono state contenute nel costume. Anche questa volta c’è stato davvero poco spazio all’immaginazione dei fan. Con l’atmosfera che è diventata rovente, e la pioggia di like e commenti che ha certificato la sua popolarità anche sul web. Ennesimo successo per la showgirl che resta amatissima anche sui social. Con i suoi ammiratori che non perdono occasione per testimoniare la loro passione nei suoi confronti. Per rendersi conto di tutto questo basta andare a dare uno sguardo alla pagina di Francesca Cipriani su Instagram per rendersi conto che i commenti per lei sono solo di entusiasmo nei suoi confronti. Adesso che anche le sue vacanze sono terminate, si appresta a tornare in televisione da protagonista. Con le critiche che di sicuro non mancheranno. Così come gli apprezzamenti da parte dei fan che non vedono l’ora di poterla ammirare anche in tv.