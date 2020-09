Manuela Arcuri ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza la sua bellezza. I follower l’hanno riempita di complimenti

L’attrice ha trascorso in relax e tranquillità le sue vacanze estive nello splendido scenario della Sardegna. Nelle acque meravigliose di Porto Cervo si è coccolata il piccolo Mattia, prima di pensare ai prossimi impegni lavorativi. Infatti a breve tornerà sui set dopo un periodo di inattività. Per questo motivo, come ha annunciato anche in recenti interviste, sarà costretta a rimandare matrimonio e secondo figlio con Giovanni Di Gianfrancesco. Ma, come lei stessa ha confermato, si tratta solo di un posticipare i programmi di qualche anno. I follower di Instagram hanno ancora nella mente i post che ha condiviso. E che hanno messo in evidenza la sua straordinaria bellezza e sensualità. Con le sue curve che fanno ancora sognare i suoi ammiratori che stravedono per lei. Che nel corso degli anni ha mantenuto la sua bellezza ma anche la sua celebrità. Con i follower che stravedono sempre per lei e per il fascino che da sempre riesce ad esercitare sui suoi ammiratori. Ma per il momento non si possono programmare situazioni personali. Quando il mondo del cinema chiama, non si riesce a rimanere impassibili di fronte al fascino dei set. Per questo motivo Manuela Arcuri ha solo rinviato secondo figlio e matrimonio. Si concentrerà sui prossimi lavori, poi si dedicherà di nuovo alla famiglia, come giusto che sia. Per lei adesso la priorità resta quella della carriera. Che a quanto pare è arrivata nel momento migliore. Con la sua bellezza che risplende negli occhi dei folower. Che nell’ultimo post che lei ha pubblicato su Instagram ha fatto sognare tutti i fan. Post che abbiamo riproposto sotto, e che ha catturato l’attenzione di migliaia di follower. Che si sono detti pazzi di lei e delle sue curve che fanno sognare.