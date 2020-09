Gf Vip è alle porte: il 24 settembre la casa più spiata d’Italia riaprirà i battenti per la nuova edizione che si preannuncia scoppiettante

La conduttrice e showgirl ha annunciato nei giorni scorsi la sua partecipazione al programma che la vedrà da protagonista. Nelle scorse ore ha anche pubblicato un post su Instagram che ha fatto capire ai follower di volersi godere questi giorni prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Pubblicizzando anche un marchio di una sua amica ha scritto: “Ciao Ragazzi, come state? Io mi godo questi ultimi momenti di ‘vita normale’. Oggi con la bellissima sciarpa della mia amica @camillaghionedesigns. Un bacio a voi😘”. Sono stati dei giorni molto intensi per la showgirl sia per quello che è accaduto al suo ex marito Flavio Briatore colpito da coronavirus. Ma anche per la felicità dell’inizio della scuola del figlio Nathan Falco. Sia la mamma che il padre nelle scorse ore hanno scritto dei messaggi su Instagram per augurare il meglio al figlio. Che comincia a crescere con l’amore di entrambi i genitori. Ma come detto, da tempo le strade della Gragoraci e di Briatore si sono separate. Tanto che lei entra da single nella casa del Grande Fratello. Aspetto non di poco conto, in quanto si tratta di una bella ragazza che ha già gli occhi addosso di qualche concorrente. Magari qualcuno no lo ha fatto intendere ancora. Ma c’è anche chi è uscito già allo scoperto dichiarando le intenzioni verso di lei. Si tratta di Pierpaolo Pretelli, ex fidanzato di Adriana Romero ex ed ‘velino’ di Striscia la notizia e ex di uomini e donne. In una recente intervista ha dichiarato di essere incuriosito da Elisabetta. E di volerla conoscere anche per affrontare dei discorsi con lei. Il profilo che più lo attira ha detto senza mezzi termini Pretelli.