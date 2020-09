Diletta Leotta si mostra su Instagram in ‘versione casa’ dopo i tantissimi post in vacanza dalla Sardegna e dalla sua Sicilia

La conduttrice è sempre al centro dell’attenzione. Sia sui social che nelle sue apparizioni di lavoro in radio e televisione. Personaggio pubblico amatissimo e seguito, anche nelle ultime ore ha fatto parlare di sé. Per tutto il periodo delle vacanze ha tenuto alta l’attenzione, anche quella del gossip. Con la fine della relazione con Daniele Scardina che ha fatto parlare per giorni. Non sono mancate nei mesi estivi anche i tanti post che hanno infiammato il web. Tanti gli scatti bollenti che hanno fatto il classico giro del web, e che hanno scatenato i follower che si dicono pazzi di lei. Nelle ultime ore ha postato una foto che ha messo in evidenza ancora una volta la sua bellezza e sensualità. In vestaglia colorata e pantofole ha mostrato a tutti i fan il suo lavoro da casa. Il commento al post (che abbiamo pubblicato sotto) è stato “Homework” ad indicare la sua giornata di intenso lavoro ma dalle mura domestiche. Post che ha ottenuto come al solito numeri da record in quanto a like e a commenti. Con i suoi ammiratori che hanno apprezzato la foto, che anche in questo caso ha fatto il giro delle bacheche in pochi minuti dalla pubblicazione. Diletta Leotta ha sette milioni di follower sulla pagina ufficiale Instagram si prepara anche all’inizio della nuova stagione calcistica. Che la vedrà sempre protagonista nelle vesti di inviata DAZN sui vari campi della serie A. Stagione che ormai è alle porte, ma che subirà ancora per qualche mese gli effetti dell’emergenza coronavirus. Con i campi senza tifosi ed una situazione surreale che regnerà ancora per qualche settimana. I tifosi però si potranno accontentare nel vederla fare il lavoro che ama in attesa di tempi migliori.