Giulia De Lellis è apparsa molto felice su Instagram per un incontro atteso da tempo. E che ha voluto condividere con i suoi follower

L’influencer ha confessato la sua felicità in una delle sue stories su Instagram. Si tratta dell’amica Ivana Mrazova, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, alla seconda edizione. Un legame molto forte che è durato negli anni. E che si è anche consolidato nonostante la distanza che separa le due. Per questo motivo, quando si vedono, per entrambe la felicità è enorme. Nelle stories hanno scattato alcune foto che hanno mostrato ai follower la stabilità della loro amicizia. Un regalo per lei che ha attraversato un periodo non proprio facilissimo. Prima la relazione in crisi con Andrea Damante, poi le critiche ricevute alla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Con alcune critiche che non hanno risparmiato l’influencer accusata di essersi presentata sul red carpet senza mascherare abbastanza la sua acne. Critiche che hanno ricevuto la pronta risposta di alcuni stilisti, ma anche di personaggi dello spettacolo. Che hanno ovviamente preso le difesa di Giulia De Lellis. Affermando che lei è riuscita a dare un messaggio importante alle altre donne che soffrono di acne giovanile. La sua semplicità e naturalezza sul red carpet nonostante una piccola imperfezione è da elogiare. Con la critica che ha così preso le sue parti. affermando che non deve essere assolutamente una imperfezione fisica a giudicare una donna. Che invece va valutata non solo per la bellezza, ma soprattutto per le capacità che mostra in tutte quelle che sono le relazioni lavorative. Un bellissimo messaggio per lei che non aveva preso benissimo qualche critica. Ma l’affetto dei suoi follower che stravedono per lei è arrivato forte a destinazione. Confermando che con lei si parla di uno dei personaggi del web più amati.