Antonella Elia e Pietro Delle Piane non attraversano un periodo semplice nella loro relazione. Ma è arrivato il colpo di scena inatteso

La showgirl ed il compagno non stanno attraversando un periodo facile. Con la pausa di riflessione che si sono presi in attesa di momenti migliori per entrambi. Lei intanto sta per cominciare la sua nuova avventura nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip. Nel programma di Alfonso Signorini affiancherà Pupo, per la seconda edizione che vede al timone il direttore di Chi. Si preannuncia un edizione scoppiettante quella che inizierà tra pochi giorni. E che vedrà proprio la Elia protagonista. Tutti noi ricordiamo che lo scorso anno la showgirl e personaggio televisivo entrò nella casa come concorrente. E tanti furono i litigi con alcuni coinquilini. Insomma, il suo carattere forte e predominante creò scompiglio nella casa. Adesso vivrà l’esperienza dall’altro lato, quella dall’esterno della casa, pronta a punzecchiare i concorrenti e senza lo stress che il gioco trasmette. Nelle ultime ore si pensava ad un chiarimento tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, anche perché i due di recente si sono visti. Forse per un chiarimento. Ma è stata la diretta interessata a dare spiegazioni sullo stato della loro relazione. Che non offre delle concrete novità, a differenza di quanto si pensava. In un intervista al settimanale Gente la showgirl ha dichiarato che la loro pausa di riflessione continua. In quanto a lei serve ancora del tempo per capire se ci sono i margini per tornare sui suoi passi e ristabilire il rapporto con il compagno. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Anche se Pietro non sembra voler mollare la presa su di lei. Adesso la showgirl si vuole concentrare sulla sua nuova avventura che sta per iniziare. Senza pensare per qualche giorno ai problemi ed alle criticità intorno alla sua relazione con Pietro.