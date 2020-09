Floriana Messina scatena i follower di Instagram con un video che mette in evidenza le sue curve bollenti che fanno il giro del web

La showgirl è un personaggio molto apprezzato su Instagram. Con i suoi post bollenti che non passano di certo inosservati. Tante le foto ed i video per l’ex concorrente del Grande Fratello. Che dalla sua partecipazione al programma ha avuto una profonda trasformazione fisica. Fisico esplosivo, fa sognare i suoi ammiratori che la riempiono di complimenti ad ogni pubblicazione di Instagram. Un vero successo soprattutto i video che fanno perdere la testa agli ammiratori. Che crescono sempre di più. Tante anche le presenze come valletta nei programmi calcistici su varie televisioni locali. Tifosa del Napoli, nel capoluogo campano è molto nota anche per le apparizioni televisive che durante la stagione calcistica sono davvero tante. Ma come detto è sui social che riceve tantissimi apprezzamenti, con le sue curve che non passano di certo inosservate. Migliaia per lei i like ed i commenti. Che si tratti di video o foto cambia poco, il successo è ampio per lei che sogna di entrare nel mondo del cinema e della televisione. L’ultimo post pubblicato è proprio un video. Che ha riscosso un grandissimo successo. E che ha raccolto centinaia di commenti. Video che abbiamo pubblicato sotto e che ha mostrato ai follower le sue curve bollenti. Pantalone di pelle nera e maglietta aderente scura, in evidenza il suo abbondante décolleté che non è passato inosservato. Il balletto ha evidenziato la sua forte sensualità, con l’atmosfera che è diventata rovente in pochi minuti. Ennesimo successo per lei che colleziona tantissimi consensi ad ogni pubblicazione. In pochi minuti il post ha ottenuto centinaia di commenti, anche ironici, da parte dei follower impazziti per le sue curve. Video che come detto abbiamo pubblicato sotto, ma non per deboli di cuore.