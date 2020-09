Daniela Martani: “Eliana Michelazzo si è fatta pubblicità con il Coronavirus”

Daniela Martani, ospite a Pomeriggio cinque, ha detto la sua personalissima opinione sul Coronavirus. E arrivano le critiche.

“Non ho parole per lei. Fatela stare in silenzio. Ma fa politica?”. Con queste parole, Eliana Michelazzo ha commentato nelle sue Ig stories quanto detto da Daniela Martani. Quest’ultima è stata ospite alla prima puntata di Pomeriggio cinque, nel salotto di Barbara D’Urso, ripartito alla grande dopo la pausa estiva. Il programma non sembra presentare particolari novità rispetto alle edizioni precedenti, mentre lo studio di Uomini e donne, programma di Maria De Filippi, ad esempio, è stato totalmente modificato. Tuttavia, non mancano i colpi di scena e non poteva mancare uno spazio dedicato al Covid-19 e ai relativi contagi, contagi che hanno visto coinvolti numerosissimi influencer che, reduci dalle vacanze estive, hanno contratto il virus.

Daniela Martani , salita agli onori della cronaca per aver rifiutato di indossare la mascherina mentre stava per imbarcarsi su un traghetto, ha sostenuto il suo personalissimo punto di vista: le mascherine sono inutili, a suo dire, in quanto diverso tempo fa alcuni esperti – tra cui il consigliere del Ministro della salute Speranza – ne avevano sconsigliato l’utilizzo. “Ho letto tutto, mi sono informata”, ha detto. Ma Giovanni Ciacci la interrompe subito: “Non dire scemenze”. Ma Daniela insiste, anche dopo il servizio che mostra il suo blocco del traghetto. “Bisogna smettere di seguire delle regole che non esistono. Se la norma è sbagliata, io non la seguo. Il mio braccio è già un metro”, dice la Martani. Interviene allora Antonella Mosetti, in collegamento streaming e positiva al Covid, che consiglia all’opinionista di seguire le regole anti-contagio. “Non si può vivere con la paura di morire. Vedo persone che non dormono più la notte, siamo circondati di virus ogni giorno”, prosegue la Martani. Ma non è comunque l’unica stupidaggine detta.

L’opinionista è poi partita all’attacco di Eliana Michelazzo, positiva al rientro dalle vacanze in Sardegna. Quest’ultima ha fatto un video a Barbara D’Urso per raccontare la sua condizione: “Sto combattendo in questi giorni per cercare di vincere il Covid. Non è facile, ti devasta psicologicamente, ma tengo duro”, ha detto Eliana in video. Ma anche su di lei Daniela ha detto la sua: “Sta bene, non ha nulla. Fosse stata grave sarebbe stata in ospedale, poi è uscita. Si è fatta solo pubblicità sul virus”. Tra poco, Eliana sarà collegata a Pomeriggio cinque. Replicherà alle accuse?