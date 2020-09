Marica Pellegrinelli: “Gli amori non finiscono. Amo Eros Ramazzotti più di prima”

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Marica Pellegrinelli ha commentato la fine della sua storia con Eros Ramazzotti.

Se è amore non finisce. Lo sa bene Marica Pellegrinelli, bellissima modella 31enne ed ex fiamma del cantante Eros Ramazzotti. “Gli amori non finiscono, è un capitolo della mia vita che esiste ancora”, ha raccontato Marica in un’intervista a Il Corriere della Sera. La ragazza non aveva ancora mai parlato della fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, padre dei suoi figli Raffaela Maria di 9 anni e Gabrio Tullio, di 5. La separazione è stata dura e difficile e per questo, dice la donna, “forse lo amo più di prima”. Nonostante Marica abbia già trovato conforto tra le braccia del nuovo fidanzato Paul Ferrari, il ricordo di Eros sembra essere indelebile. “Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”, racconta.

Tuttavia, ribadisce, il legame tra i due è stato bello e intenso: “Ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata”, dice la modella. Marica, però, ora punta al cinema, un sogno messo da parte per Eros. A 23 anni, infatti, era già la sua compagna, poi ha avuto due figli. “Ho preferito fare la modella perché non volevo espormi troppo. Quando ti avvicini a un uomo così grande, tutto quello che hai fatto prima sparisce”, ha proseguito. Dopo dieci anni di matrimonio, è però tempo per ricominciare. Così, ad un anno dall’addio, Marica guarda avanti e frequenta ora corsi di recitazione, lezioni private. Vorrebbe riprendere a fare provini, come faceva un tempo. Prima del lavoro, però, si sta prendendo del tempo per lei, per concentrarsi sullo star bene, sul vivere il presente, senza ansia per il futuro né rimorso per il passato.

Un passato che comunque non riesce a dimenticare: “L’anno scorso ho fatto un anno off. Perché oltre al fatto che la separazione è una cosa molto forte e dolorosa, avevo bisogno di capire come riorganizzarmi”, prosegue. “Negli ultimi dieci anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica”. Però è un capitolo chiuso. Ora è tempo per bambini, per appropiarsi nuovamente della sua indipendenza, anche economica, sempre conservata. “Ora con più calma e animo sereno voglio riaccendere la mia passione per la recitazione”, prosegue.