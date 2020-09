Orrore a Parma: 17enne stupra un’anziana di 87 anni

Non ha nemmeno l’età per guidare il giovane che a Parma ha compiuto un’efferata rapina ai danni di una pensionata.

La comunità della frazione di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma è ancora sconvolta per quanto è avvenuto sabato scorso in un’abitazione della zona dove un minorenne ha tentato una rapina ai danni di una donna di 87 anni: non riuscendo nel suo intento perchè colto sul fatto, il ragazzo ha aggredito sessualmente la vittima prima di darsi alla fuga. I fatti – riferisce l’ Ansa – si sono svolti in pochi, drammatici attimi. Il ragazzo si è introdotto di nascosto nel giardino della donna, forse credendo che la casa fosse vuota, cercando un modo per entrare nell’abitazione e svaligiarla. La donna però ha sentito dei rumori ed è uscita in giardino, trovandosi faccia a faccia con il malvivente. Quando l’anziana ha iniziato ad urlare, il 17enne ha rinunciato alla rapina e si è scagliato su di lei, violentandola. Dopo la violenza, il ragazzo è scappato, venendo però rintracciato dai Carabinieri della procura per minorenni di Bologna che lo hanno tratto in arresto. Interrogato, il responsabile dell’orribile atto ha confessato parte dell’accaduto – riporta SkyTG24.

La tentata rapina degenerata in stupro ha lasciato gravi ferite alla donna che è stata ricoverata in ospedale al Centro Medico di Fidenza. Fondamentale per l’identificazione del criminale la foto scattata da un vicino che quando lo ha visto fuggire dal giardino della donna ha temuto il peggio ed ha deciso di contattare le forze dell’ordine. Il ragazzo, appena 17enne e di origine nord africana, si trova in custodia presso il centro penale per minori di Bologna: su di lui grava un’accusa di tentata rapina e violenza sessuale. Si tratta purtroppo dell’ultima di una lunga serie di aggressioni simili avvenute in Italia dove quello della violenza sulle donne è un problema tragicamente reale.

Fonte: Ansa, Sky TG24

