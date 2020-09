Michelle Hunziker i fan furiosi: “Non ti preoccupi più!”

View this post on Instagram

Ecco qui! Per tutti coloro che erano preoccupati della “parcondicio” dei miei pelosi sui social! 🤣 Lilly è con me da 11 anni ed è l’assoluta regina della casa…in effetti con l’arrivo di Odino ha mantenuto il suo assoluto stato di “alfa” insomma tradotto, comanda lei su entrambi i maschietti. Leone è in simbiosi con me, perché l’ho salvato da un parto prematuro mettendolo in un’incubatrice per cani qualche giorno e dandogli il biberon per una settimana notte e giorno cercando di fargli superare i 100 grammi! Non sono due foto in meno su Instagram che cambiano l’immenso amore per i miei cagnetti! 😱 #love #mydogs ❤️❤️❤️