Alessia Marcuzzi stupisce tutti: in spiaggia si coccola il suo vero amore

Alessia Marcuzzi, bella e sensuale, posta una foto dalla sua vacanza in Sardegna dove si coccola il suo vero amore!

La conduttrice tra trascorrendo qualche giorno di vacanza nello splendido scenario della Sardegna. Una regione che è stata la meta preferita di tanti personaggi pubblici in questa estate caratterizzata dall’emergenza coronavirus. Una terra speciale, che entra ne cuore di tutte le persone che la visitano. Ma che è stata anche al centro delle polemiche per una serie di focolai che hanno portato la situazione al limite. Soprattutto i fatti accaduti al Billionaire di Flavio Briatore hanno accentrato l’attenzione sui temi degli assembramenti ed il mancato rispetto delle regole. La Marcuzzi insieme alla famiglia si sta godendo la bellezza dell’isola, evitando la movida che si mantiene rischiosa. Ma nelle ultime ore ha postato una foto dove ha voluto far conoscere a tutti uno dei suoi amori. Una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La conduttrice ha mostrato anche un fisico perfetto che ha scatenato i fan

Alessia Marcuzzi ha stupito tutti i suoi follower con tanti post pubblicati che hanno messo in evidenza la sua estrema sensualità e bellezza. Caratteristiche che ha mantenuto nel corso degli anni tanto da farla apparire ancora oggi una delle bellezze principali nel nostro paese. La sua popolarità è ben evidente su Instagram. Con i post che raggiungono numeri importanti a pochi minuti dalla pubblicazione. Cosa che è accaduta anche nell’ultimo post che ha pubblicato. Con la confessione su uno degli amori della sua vita che ha lasciato i fan stupiti. In spiaggia e con il suo fisico da capogiro in evidenza la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione che non tutti si aspettavano. Si tratta di uno degli amori della sua vita. Si chiama Brownie, ed è il suo cagnolino che porta sempre con se. Anche in spiaggia per un bagnetto che ha immortalato con una foto. “Guardate che scricciolo quando e’ bagnato!!!”.