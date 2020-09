Anna Falchi esalta i suoi follower con un post che mette in risalto un particolare fisico che non passa inosservato sul web

La conduttrice di origini finlandesi è molto attiva nell’ultimo periodo su Instagram. Nel suo programma “C’è tempo per” è molto apprezzata dai telespettatori che stravedono per lei. Che riesce a condurre la trasmissione in modo impeccabile, toccando anche temi di interesse generale che tengono le persone incollate alla televisione. Ma come detto la conduttrice è molto attiva su Instagram, con tanti post che fanno riferimento soprattutto al suo programma. Ma non solo. Infatti ci sono migliaia di follower che impazziscono anche per la sua bellezza e sensualità. A 48 anni è infatti una donna attraente, con un fisico che non passa inosservato. Dai post che pubblica si nota la passione dei fan nei suoi confronti, che apprezzano le sue qualità e le doti fisiche che spesso fanno il giro del web.

La conduttrice su Instagram: Ogni tanto mi diverto a fare la panterona”

Anna Falchi nell’ultimo post pubblicato su Instagram è stata molto apprezzata. Non è la prima volta che la conduttrice di “C’è tempo per” scatena i suoi ammiratori con scatti che evidenziano la sua forte sensualità. Che emerge dai post che pubblica, e che mettono al centro dell’attenzione le sue curve bollenti. La foto pubblicata poco fa sulla sua pagina ufficiale ha evidenziato un particolare che non è sfuggito ai follower. Si tratta di uno spacco al vestito emerso dallo scatto dal basso. Particolare che ha reso rovente l’atmosfera, con il gioco del vedo non vedo che ha esaltato i fan. Una foto (pubblicata sopra) apprezzata anche dal commento della diretta interessata. “Oggi vi saluto così,con uno sguardo un po’ malizioso! Ogni tanto mi diverto a fare la panterona ehehhehe!!!”. Commento che ha fatto emergere anche l’ironia della conduttrice che riscuote sempre maggiori successi.