Anna Falchi protagonista su Instagram con un post che mette in risalto tutta la sua sensualità ed un particolare bollente

La conduttrice di “C’è tempo per” ha riscosso un grande successo con una foto pubblicata su Instagram. Nell’annunciare i temi della trasmissione di oggi, in onda su Rai Uno, ha postato uno scatto che ha evidenziato il suo fisico perfetto. Ed un fascino che da sempre contraddistingue la sua personalità. Ogni giorno riesce a tenere incollati alla televisione milioni di persone che stravedono per lei. Per i suoi modi di condurre, ma anche per la sua bellezza, è uno dei personaggi pubblici più amati dagli italiani. Che la seguono con passione non solo in televisione ma anche adesso sul web. In aumento i suoi follower sulla pagina ufficiale, come si può constatare ad ogni post che pubblica. Che di volta in volta ricevono un successo clamoroso tra like e commenti. Cosa che è accaduto con l’ultimo pubblicato in ordine di tempo. Che come detto è stato di presentazione della puntata odierna del programma da lei condotto. Lo spazio di intrattenimento e di attualità che quotidianamente tiene compagnia agli italiani dalle ore 12. Posa sexy e seducente, ha catturato l’attenzione di migliaia di follower che si sono scatenati dalla pubblicazione dello scatto. Che ha esaltato le sue curve. Tanti i messaggi dei suoi ammiratori del web che crescono sempre più di numero tanto che hanno toccato quota 437mila. Un numero in continuo aumento e che testimonia la popolarità di Anna Falchi che avanza anche sui social. “Sei un incanto” hanno commentato alcuni fan, ma tanti ancora sono stati i messaggi dei suoi ammiratori. Che non le fanno mancare mai il loro sostegno ad ogni apparizione. Una gratificazione per lei che continua a mantenere un rapporto diretto con i follower: “Oggi così a @cetempoper Vi aspetto tutti i giorni su @rai1official a partire dalle 12!!!”