Chiara Ferragni irresistibile in ascensore insieme al marito Fedez. I follower apprezzano la sua scollatura, ma notano anche altro

I “Ferragnez” sono sempre al centro dell’attenzione. Con tanti post pubblicati che raccontano le loro giornate. Sia negli impegni lavorativi, ma soprattutto nelle ore di svago e di vita familiare. La coppia ha trascorso le vacanze estive, almeno nella parte di agosto, in un magnifico scenario della Sardegna. Una regione molto colpita purtroppo dall’emergenza coronavirus. Soprattutto per i tanti party che si sono susseguiti a ridosso di Ferragosto. Ma la Ferragni e Fedez hanno preferito evitare la vita mondana. Scegliendo un resort paradisiaco e di lusso, che ha permesso ad una delle famiglie più famose d’Italia di godersi al massimo il paesaggio suggestivo. Al rientro a Milano la coppia è tornata alla vita di tutti i giorni. Con tanti impegni di lavoro dove i due si recano sempre insieme. Anche perché inseparabili.

Alcuni follower si sono lamentati con l’influencer per un dettaglio su Fedez

Chiara Ferragni è un personaggio molto amato dal pubblico di Instagram. Ma anche criticato. Anche se, volendo fare una misurazione tra critiche e consensi, questi ultimi superano di gran lunga i primi. Una ragazza che si è costruita dal nulla la sua carriera. E che merita ammirazione e considerazione da parte delle persone. Nel suo ultimo post pubblicato ha messo in evidenza una scollatura che ha mostrato il suo décolleté. Qualcuno ha ironizzato sulle sue forme che sembrerebbero più abbondanti rispetto al passato. In generale tanti i complimenti per lei. Ma c’è qualcun altro che si è concentrato su Fedez. Sul suo aspetto fisico ma anche su un dettaglio che ha fatto muovere qualche critica alla moglie. Infatti dallo scatto si evince una camicia indossata dal rapper non proprio impeccabile. Con il commento di un follower che esprime un concetto forse collettivo: “Povero Fede, manco le camicie gli stiri”. Ma anche “Dai Chiara, compra un ferro da stiro a Fedez”. Con tante risposte altrettanto ironiche da parte di altri follower.