Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: sembra essere arrivata la svolta nel loro rapporto che chiarisce cosa è accaduto tra loro

La coppia ha vissuto senza dubbio un estate molto movimentata. Con l’allontanamento tra i due che ha colpito i fan, delusi per una decisione inaspettata. Infatti da tre anni i due sembravano assolutamente affiatati, tanto che si parlava anche di possibili nozze in arrivo. Lo avevano confessato i diretti interessati a dei loro amici, anche se ufficialmente l’argomento non era stato trattato. Poi la ‘bomba’ nel post covid e l’arrivo dell’estate. La delusione di tutti i fan e l’allontanamento che ha sancito la rottura. L’argentina ha trascorso le sue vacanze insieme alla sorella Belen. Che ha vissuto una situazione simile con la fine della storia con Stefano De Martino. Tante le foto delle due sorelle che hanno fatto il giro del web. Con il divertimento per loro ed il relax a primeggiare su questa estate strana ed anomala.

Il settimanale Chi ha lanciato la notizia del riavvicinamento dei due

Nelle ultime ore però sembra essere arrivata la svolta che i follower si attendevano. Ossia la notizia che fa chiarezza in modo netto sul rapporto tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Con la crisi che sembra essere definitivamente rientrata. Da qualche giorno i diretti interessati, seppur senza nessuna foto ufficiale, avevano lanciato qualche piccolo segnale che faceva presagire ad una possibile fumata bianca. La conferma definitiva è arrivata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Con lo scatto che ha tolto ogni dubbio. Infatti i due sono stati immortalati mentre uscivano mano nella mano da un locale. Con la conferma che quanto si ipotizzava nelle scorse ore fosse fondato. Un sospiro di sollievo per tutti i fan della coppia che hanno appreso con immenso piacere la notizia che arriva dal settimanale del conduttore del Grande Fratello Vip. Il programma dove è scoppiato l’amore tra i due.