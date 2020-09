Taylor Mega infiamma il web con un balletto su Tik Tok che mette in primo piano la sua bellezza e sensualità che piace ai follower

L’influencer ha sempre fatto parlare di sé, soprattutto su Instagram. Dove riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità. Gli ultimi video che ha pubblicato hanno messo in evidenza la sua straordinaria forma fisica. Ma anche delle curve bollenti che hanno scatenato il popolo del web. Che stravede per lei, e non solo per un aspetto fisico. Le sue ‘bravate’ le vengono sempre perdonate. Anche se non mancano, come per tutti i personaggi pubblici, forti critiche. E’ accaduto in passato. Con la sua partecipazione in televisione messa a rischio dopo uno screzio con Barbara D’Urso. Che spesso l’ha invitata nei suoi salotti e programmi televisivi. Ma dopo l’episodio del dito medio mostrato sui social di fronte alla macchina della polizia, tra l’altro chiarito ampiamente, non è stata più invitata in televisione. Ma a distanza di mesi l’episodio sembra essere stato chiarito. Tanto che non si potrebbe escludere un suo ritorno in tv a partire dal prossimo autunno. Un ritorno per lei, che è stato sempre un personaggio molto amato ma anche criticato anche dai telespettatori.

Video che ha avuto migliaia di like e tantissimi commenti in pochi minuti

Taylor Mega ha conquistato il pubblico di Instagram con un balletto su Tik Tok, poi pubblicato sulla sua bacheca. Con il top bianco ha messo in evidenza le sue forme ed il suo lato a che ha infiammato il web. Centinaia i commenti dei follower che hanno mostrato il loro interesse ed entusiasmo per lei con messaggi e cuori. Per indicare la sua estrema bellezza e sensualità che emerge dal video. Che dura pochi secondi ma che mostra la grande fisicità dell’influencer che nell’ultimo periodo ha postato tanti video. Anche in bikini, per mostrare ai suoi follower il fisico perfetto e ricacciare al mittente qualche critica che aveva fatto delle allusioni particolari sul suo conto. Ci ha messo davvero poco l’influencer a mostrare la sua forma fisica. Che si nota sia dalle foto che dai video che ha postato negli ultimi giorni. La sua relazione con Tony Effe le ha regalato una nuova stabilità. Con la voglia di mostrarsi sempre più sul web. Non solo nella sua vita privata, ma anche nelle uscite pubbliche. Foto e video che hanno infiammato il web e che hanno mostrato la vera Taylor che non si smentisce mai e che continua anche a provocare nelle sue uscite social. Migliaia i like e commenti che hanno scatenato i follower sotto ogni post pubblicato dall’influencer che cresce sempre nei numeri. Con i suoi fan di Instagram che hanno superato quota 2,4 milioni, e che aumentano sempre più.