Raffaella Fico in grandissima forma fisica pubblica una foto che mette in risalto la sua bellezza che infiamma i follower di IG

La showgirl è apparsa in grandissima forma nel suo allenamento a Posillipo. Nello splendido scenario di uno dei quartieri più belli di Napoli, il suo sorriso ha scatenato i follower. Che in tante occasioni si dichiarano pazzi di lei. Che continua a crescere anche su Instagram. La relazione con Giulio Fratini va avanti per lei. Che appare adesso stabile rispetto al passato, senza troppi problemi come troppo spesso è accaduto con l’ex compagno Mario Balotelli. Che non è stato in grado di recuperare la loro storia, nonostante la presenza della piccola Pia che avrebbe potuto far cambiare il padre. Che purtroppo ancora oggi si perde nelle sua ‘Balotellate’ sprecando forse in modo irrimediabile il suo enorme talento calcistico. Un peccato per la sua carriera. Ma anche per una situazione sentimentale che avrebbe potuto recuperare. Invece adesso Raffaella Fico sembra essere contenta anche senza di lui. Che spesso è stato un peso ingombrante che non è riuscito mai a dare una stabilità a lei ed alla piccola Pia. Con Giulio Fratini adesso la situazione sembra differente. La loro storia è abbastanza recente e non si possono fare ancora troppi calcoli su cosa potrà essere il loro futuro insieme. Restano nella mente le immagini recenti di un estate che ha visto pubblicare dalla showgirl foto anche bollenti. Con le sue curve in bikini stretti che hanno fatto sognare i follower ed il web in generale. Anche la foto dell’allenamento a Posillipo è stata per lei l’ennesima dimostrazione d’affetto che hanno nei suoi confronti migliaia di follower. Che si dicono pazzi della sua bellezza e del suo fisico perfetto. Armi che da sempre usa per conquistare i suoi ammiratori. Che soprattutto sul web crescono sempre di più.