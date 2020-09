Aurora Ramazzotti stupisce su Ig. Papà Eros: “Ammazza quanto sei brutta”

Aurora Ramazzotti pubblica una foto su Instagram che scatena tante reazioni da parte dei follower. Ma anche di papà Eros

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram ama conversare con i suoi follower, anche se spesso c’è qualcuno che va oltre le righe. E passa addirittura alle offese – tra l’altro gratuite – verso la conduttrice. Che riesce sempre a spegnere ogni polemica. Ed a rispondere con stile alle provocazioni. La vita da personaggio pubblico è anche questa. Con complimenti e critiche che fanno parte del gioco. Ma alle offese non ci si potrà mai abituare. In una recente intervista la giovane conduttrice televisiva e radiofonica ha confessato le sue enormi difficoltà nel dover emergere nel lavoro con l’etichetta pesante addosso di ‘figlia di’. Un peso che spesso travolge i figli degli artisti, che soffrono le difficoltà per poter emergere.

L’ironia di papà Eros per testimoniare la bellezza della figlia nello scatto su IG

Aurora Ramazzotti è stata forte e testarda. E alla fine ce l’ha fatta a portare avanti il suo obiettivo. In verità ha dovuto lottare in tante situazioni. Anche contro chi le ha detto con violenza di ‘essere brutta’. E do non aver preso nulla della bellezza della mamma e del papà. Parole anche forti sui social che avrebbero messo in crisi tantissime persone. Ma lei che ha un carattere forte è stata in grado di difendersi da sola. Ed ha risposto con i fatti alle vergognose violenze che le sono state dette. Lo ha fatto con una foto che ha mostrato invece tutta la sua bellezza. E la somiglianza con i genitori. Il post (che abbiamo pubblicato sopra) ha trovato anche il commento ironico di papà Eros. Che in modo scherzoso con la figlia ha commentato: “ammazza che brutta”. Per sottolineare invece l’esatto contrario. Qualche follower non ha capito l’ironia, e ha preso le parti di Aurora. Con le risate di padre e figlia per l’assurda situazione.