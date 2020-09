Bianca Guaccero ha pubblicato una foto del suo passato, di quando aveva 14 anni. Continua la ricerca della sua adolescenza

La conduttrice ha pubblicato poco fa un post che mostra la sua giovane età. Per la precisione la sua adolescenza. Già qualche giorno fa aveva postato una foto di quando aveva 12 anni. Uno scatto che aveva riscosso un grande successo. Con il pubblico che ha apprezzato la sua voglia di mostrarsi da giovane sui social. Tanti i complimenti per la sua bellezza sin da quegli anni da parte dei follower. Che le hanno scritto “belli si nasce” ed altri commenti simili. La conduttrice in queste ore ha continuato la sua ricerca del passato. E poco fa dalla sua pagina Instagram ha postato un secondo scatto. Questa volta in riferimento a quando aveva 14 anni. Un primo piano con capelli mossi che hanno reso felici i fan. Che impazziscono per la loro conduttrice preferita. Che si fa amare proprio per il suo carattere diretto e schietto. E per la sua passione per i rapporti diretti e senza filtri. Bianca Guaccero si è fatta apprezzare dal pubblico alla conduzione del programma Detto Fatto. Muovendo i primi passi in televisione e risultando un volto molto apprezzato dal pubblico. Nella foto di quando era una teenager all’età di 14 anni ha stupito i follower per la sua bellezza già bel visibile. Una adolescente che già prometteva benissimo all’epoca e che faceva perdere la testa ai suoi compagni di classe e di scuola. Una foto che come detto ha riscosso un grande successo sui social, al pari di quella che ha pubblicato qualche giorno fa e dei suoi 12 anni. Probabilmente nei prossimi giorni la conduttrice continuerà questo suo racconto fotografico con qualche altro scatto del passato. Magari avvicinandosi alla maggiore età. Con questo gioco che tanto piace ai follower che restano pazzi di lei.