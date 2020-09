Elisa Isoardi su Instagram ha parlato del piccolo imprevisto che le è capitato durante gli allenamenti per Ballando con le stelle

La conduttrice e volto noto della Rai ha avuto un piccolo incidente al primo allenamento per il programma Ballando con le stelle. Si tratta di sedute fisiche anche abbastanza pesanti, che già in passato hanno messo in serie difficoltà i concorrenti del programma. Allenamento fisico e dedizione al lavoro. Si tratta di reali fatiche che non sempre sono sopportate dai personaggi dello spettacolo. Ma la Isoardi non demorde. Anche se già al primo appuntamento da risentito di alcuni acciacchi alla schiena. Dalle stories Instagram ha mostrato i cerotti alla schiena che certificano uno stress fisico ma anche un trauma che porta anche un certo dolore. La partecipazione al programma di ballo non è assolutamente semplice. Infatti tanti concorrenti hanno accusato delle enormi difficoltà. Quindi Elisa Isoardi non sarebbe la prima ad accusare il colpo. In coppia con Raimondo Todaro, ha acceso anche il gossip in questi giorni. Con gli esperti che giurano in un qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due. Che sembrano davvero affiatati e complici anche nelle uscite pubbliche in strada. Tanto che si parla di relazione che andrebbe avanti già da mesi. Con i due che tra l’altro non avrebbero fatto niente per nasconderla. Si parla di una passeggiata romantica mano nella mano dei giorni scorsi, e di una complicità che è balzata agli occhi delle persone che hanno avuto modi di incrociare i due. Che ovviamente adesso smentiscono qualsiasi tipo di relazione. Anche se ci sono tantissime persone pronte a giurare sul contrario. E sulla possibilità che tra i due sia già da tempo scoccata la scintilla. Con un amore che dovrebbe solo essere ufficializzato. Ma al momento nessuno dei due preferisce sbilanciarsi.