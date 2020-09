Andrea Delogu, confessione inaspettata: “Se potessi tornerei in quel periodo”

Andrea Delogu fa una confessione inaspettata ai suoi follower di Instagram, pubblicando una foto che non passa inosservata su IG!

La conduttrice è un personaggio molto amato dagli italiani. Bella e brava, nel suo lavoro è apprezzata per simpatia e competenza. qualità che non sfuggono ai telespettatori che hanno imparato a seguirla anche sui social e non solo nelle sue apparizioni televisive. Ed è proprio sul web che riesce a dare forse il meglio di se. Con tanti dibattiti e discussioni che riesce a portare avanti con i follower. Che rispondono sempre ‘presente’ ai suoi richiami. Anche perché la maggior parte dei suoi messaggi sono accompagnati da scatti che spesso mettono la sua persona al centro dell’attenzione. Cosa che ha fatto anche nell’ultimo scatto pubblicato. Con la sua bellezza in primo piano. Uno sguardo affascinante e “di altri tempi” che ha generato l’entusiasmo dei suoi fan. Con le risposte anche di alcuni personaggi dello spettacolo.

“Dammi un po’ di questi anni 80. Se potessi tornerei in quel periodo”

Andrea Delogu bella e provocante su Instagram. La conduttrice di La vita in diretta estate è sposata dal 2016 con l’attore Francesco Montanari. Da sempre lontana dal mondo del gossip e delle passerelle, ama però farsi notare in tutta la sua bellezza su Instagram. Infatti sui social è davvero molto attiva. Nell’ultimo post ha scatenato un dibattito che ha avuto un gran seguito. L’argomento è quello del ritorno al passato, ma con la consapevolezza e le conoscenze di oggi. Il riferimento è ai mitici ‘anni 80’. Il commento alla sua foto, dove tra l’altro è apparsa bella ed irresistibile è stato: “Dammi un po’ di questi anni 80. Se potessi tornerei in quel periodo ma con l’età dei miei anni 2000 e la “sicurezza” di un mestiere di ora. Panico paura. Voi?”. Come detto sono stati tanti i commenti anche dei personaggi dello spettacolo. Sabrina Salerno ha risposto: “A chi lo dici!”