Sabrina Salerno pubblica una serie di stories su Instagram dove stuzzica i follower. Immagini bollenti ed una provocazione finale

La cantante e showgirl continua a far parlare di sé, rimanendo tra le bellezze protagoniste di Instagram. Molto attiva con foto e video, durante tutta l’estate non ha mai smesso di mettersi in mostra con la sua particolare bellezza e sensualità. Post che mai sono passati inosservati che le stanno consentendo di accrescere la popolarità sul web. Dopo qualche anno di assenza dai palcoscenici principali, adesso la bellezza ligure è tornata alla ribalta conquistando i cuori dei suoi ammiratori. Che la ricordano dai tempi dei suoi esordi. Anche se c’è da dire che per lei il tempo sembra essersi fermato. Bella e con curve mozzafiato, mostra su Instagram un fisico tonico ed asciutto. Con le curve che fanno sognare milioni di italiani. Tanto che anche le giovani generazioni hanno cominciato ad apprezzarla e a seguirla.

Nelle stories è apparsa davvero irresistibile: follower pazzi di lei!

Sabrina Salerno nelle ultime stories pubblicate su Instagram ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Con delle immagini in bikini che hanno messo in evidenza il suo fisico perfetto e le curve da urlo. Un post non per deboli di cuore insomma. In una di queste, in bikini ed al sole chiede al marito di fare una sfida con sé stessa. Ossia di rimanere per tre giorni senza telefono. Chiusa in albergo in isolamento. Con la possibilità solo per il figlio o per il marito di poterla telefonare. Una sfida difficile per lei che riesce a pubblicare con grande frequenza foto e video su Instagram. Anche se è molto attiva anche su Facebook e Twitter. Una sfida che scopriremo solo nei prossimi giorni se verrà portata a termine. O se abbandonerà con la tentazione di tornare a relazionarsi con i suoi follower che stravedono per lei!

I link alle sue storie:

https://www.instagram.com/stories/sabrinasalernofficial/2391466780521992078/

https://www.instagram.com/stories/sabrinasalernofficial/2391476630668796598/

https://www.instagram.com/stories/sabrinasalernofficial/2391476701804310028/