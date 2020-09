Chiara Ferragni “divorzia”: in vista una nuova fase per lei

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo nella vita della nota influencer per via del divorzio e del nuovo progetto all’orizzonte.

Chiara Ferragni è una delle influencer più conosciute a livello mondiale, ma in queste ultime ore è arrivata una notizia davvero particolare.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Chiara Ferragni “divorzia” ed in vista un nuovo progetto per lei

Come tutti ormai sappiamo, uno delle maggioro influencer è proprio lei Chiara Ferragni, che tutto oro quello che tocca riesce a trasformarlo in oro.

LEGGI ANCHE —-> ROMINA POWER: “CASIMIRO, CONOSCERLO ED AMARLO è UN TUTT’UNO!“

Da quando poi si è sposata con Fedez, questo effetto si è anche amplificato, ma cerchiamo di capire le varie voci che stanno circolando nelle ultime ore.

Si parla infatti, come prima cosa di un divorzio importante, ma non ci si riferisce al marito e padre di suo figlio Leone, ma del suo socio in affari, ovvero Pasquale Morgese, che produce per lei scarpe ed accessori.

Il manager è stato licenziato ed è stato messo agli atti anche il pagamento di una penale di ben 4 milioni di euro, passando il testimone e la licenza alla società Swinger International.

LEGGI ANCHE —-> GIULIA DE LELLIS DICHIARA E CONFESSA: “E’ SUCCESSA UNA VERA TRAGEDIA”

Tutte le altre società di Chiara Ferragni hanno aumentato il loro fatturato negli anni, ed ovviamente anche gli utili.

Quindi, per il momento il rapporto con il marito Fedez è salvo, ma circola sul web anche un’altra voce particolare su di un nuovo progetto, addirittura in Rai.

Sembra che Chiara e super Simona Ventura, vogliano realizzare un programma insieme, e parlare di moda.

Simona Ventura è super appassionata al tema mentre Chiara è una vera esperta del settore, e molte mode nascono proprio da lei.

Quindi non sarebbe affatto male far incontrare questi due mondi in un programma, che sembra interessare il direttore di Rai2.

Per il momento non ci sono conferme, ne tantomeno smentite, dovremmo solamente aspettare per vedere se potremmo vedere questa super coppia in televisione.

E voi cosa ne pensate di un programma con Chiara Ferragni e super Simona Ventura che parlano di moda? Vi interesserebbe?