Jasmine Carrisi: infuriata si lascia andare senza peli sulla lingua

Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Jasmine Carrisi si è arrabbiata e ha detto la sua senza peli sulla lingua.

La bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha deciso di dire la sua, senza problemi, su un argomento che le sta veramente a cuore.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.

Jasmine Carrisi: si arrabbia veramente e dice la sua sull’argomento!

La bellissima Jasmine Carrisi è una ragazza che con il passare delle settimane sta scalando le classifiche con il suo primo singolo d’esordio che si chiama Ego.

Ma ha deciso, essendo una ragazza molto forte, di dire la sua su un argomento che in queste ultime settimane è al centro dell’attenzione di tutti.

Stiamo parlando della modella scelta dal noto marchio Gucci, Armine Harutyunyan, che sta scatenando il mondo intero per la sua immagine.

La ragazza è di origine armene ed ha solamente 23 anni, ma in molto l’accusano di non andare bene per le passerelle.

Il motivo è molto semplice, la ragazza, secondo molti, non rispetta certi particolari di bellezza.

La ragazza stessa, intervista dal giornale La repubblica ha dichiarato le seguenti parole:

“Meglio essere diversi che omologati al resto, anche se non tutti ti capiranno. Tanto alla fine è un problema loro, non mio”.

Jasmine è abituata a rispondere ai cosiddetti, leoni da tastiera, che l’accusano per il suo peso, o per il cognome importante che porta.

Ha deciso quindi, di pubblicare alcune storie sul suo profilo social di Instagram, che è davvero molto seguito dai giovani scrivendo parole molto importanti:

“Eh ma comunque ****** agli standard irraggiungibili imposti dalla società, l’industria della moda dovrebbe accogliere tutti i visi e i corpi”

E voi cosa ne pensate di questa, particolare, polemica che c’è in questi giorni, in Italia ma non solamente? E cosa ne pensate del parere di Jasmine Carrisi sull’argomento?