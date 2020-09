Scandalo in Rai: lascia la moglie per il conduttore famoso – FOTO

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore, dove si parla di un particolare scandalo in Rai.

Sembra che in Rai, sia successo qualcosa di particolare, e questo abbia fatto nascere uno scandalo, dove lui ha lasciato la moglie per un famoso conduttore.

Vediamo insieme tutte le informazioni che ci sono.

Scandalo in Rai: lascia la moglie per il conduttore famoso

Questo particolare scandalo, sembra che veda coinvolto Santino Fiorillo, il valletto del programma pomeridiano Io e te, ma cerchiamo di capire meglio cosa, sembra stia succedendo.

Come prima cosa, cerchiamo di avere qualche informazione in più su Santino Fiorillo, è nato a Salerno e si è laureato in Scienze della Comunicazione.

Come il passare delle settimane, da quando è iniziato il programma è diventato famoso per una rubrica, che si chiama “Cartolina divina”, dove parla parla dei personaggi storici.

In molti lo hanno apprezzato per il suo particolare garbo, e per il suo non essere mai aggressivo.

Il suo profilo social di Instagram è davvero molto attivo, ma per quanto riguarda le informazioni sulla sua vita privata, ci sono poche informazioni.

Per quanto riguarda il programma, dove lo vedevamo in onda tutti i giorni, è stato interrotto per un caso di positività al Coronavirus, e speriamo quindi che per lui questo sia stato un trampolino di lancio.

Ma torniamo allo scandalo che possiamo leggere anche dalle pagine del sito sempre bene informato Dagospia, dove si parla di un noto agente televisivo che ha messo fine alla sua relazione con la moglie per fidanzarsi proprio con lui, Santino.

Per il momento, non ci sono state ne conferme ne smentite, da nessuna parte, quindi sono solamente ipotesi, bisognerà attendere e vedere cosa succederà prossimamente.