Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la super seguita Benedetta Rossi, tramite le recenti storie sul suo profilo social di Instagram.

Benedetta Rossi, come tutti noi ormai sappiamo, è una delle più famose food blogger italiane, ed è apprezzata anche per la sua simpatia, oltre che per la sua bravura.

Ma vediamo insieme, meglio, cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi dichiara: “Una bella notizia ma…ancora scaramanzia”

La super seguita Benedetta Rossi, ha recentemente confessato di aver letto per l’ultima volta, il suo libro prima di mandarlo in stampa.

Per lei si tratta della quinta opera, con all’interno ricette e spunti di ogni genere, a breve poi, per la precisione il 5 di settembre andranno in onda le nuove puntata del programma Fatto in casa per voi.

Per Benedetta Rossi, sono anni di enormi successi, che le hanno permesso di farsi conoscere al grande pubblico, sia per la sua bravura, ma anche per la sua spontaneità.

Il suo profilo social di Instagram, è davvero molto attivo, e lei pubblica sia ricette, che aggiorna, quotidianamente, i suoi ammiratori su quello che le succede nella vita.

E proprio nelle ultime ore, insieme al marito Marco, ha confessato, o meglio dichiarato che c’è una bella notizia in arrivo, ma che per scaramanzia ancora non possono dire di che cosa si tratta.

Attendiamo tutti, come i suoi ammiratori, di sapere a cosa fa riferimento la bellissima coppia, e super affiata formata da Benedetta e da Marco.

Anche voi seguite con passione ed interesse le ricette che propone ogni giorno Benedetta Rossi dal suo profilo social? Attendete con ansia le nuove puntate ed il suo quinto libro?