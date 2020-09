Web365 sale al settimo posto nella classifica nazionale di Comscore in merito al traffico online dei network di informazione al mese di luglio

Secondo i dati forniti da Comscore, e pubblicati dal sito PrimaOnline, il mondo dell’informazione web ha avuto un incremento di accessi nel mese di luglio. Si registra un +3% nel periodo di riferimento in tutti i settori. Anche se la crescita maggiore si è registrata nel campo della finanza (+13%) e-commerce (+9%) e sport (+14%). Con grande soddisfazione apprendiamo che al settimo posto della classifica si piazza Web365 Network, che dunque scala una posizione rispetto al mese precedente. Dando uno sguardo alla top ten notiamo che a primeggiare c’è il network CityNews con 27ml di visitatori. Al secondo posto della speciale graduatoria c’è CiaoPeople, mentre al terzo si piazza Evolution Adv con 27,4 milioni di utenti. A seguire ci sono TgCom24 e Liberoquotidiano.it e Quotidiano.net.

Continua la scalata di Web365 che cresce nel gradimento dei lettori

Il Network Web365, che comprende anche noi di Leggilo.org, continua a scalare posizioni piazzandosi al settimo posto in graduatoria. Davanti a colossi come il Fatto Quotidiano, il Messaggero La Gazzetta dello sport il Giornale e tanti altri. Un successo che premia l’impegno costante del gruppo. Che da anni con professionalità e passione continua a restare al fianco dei lettori. Garantendo notizie aggiornate in tempo reale e trasparenza nei temi trattati. Con aggiornamenti anche sui social. Questo risultato ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre meglio. Nel rispetto delle regole della comunicazione e come sempre al fianco dei nostri lettori. Che ci premiano con questi risultati che ci spingono a fare sempre di più e meglio. Tante le novità dei siti che, al passo con i tempi, regalano continue sorprese ai lettori. Che come detto continuano a seguirci, riconoscendoci onestà intellettuale e professionalità nei temi trattati. Da parte della redazione di Leggilo.org e di tutto il network Web365 un ringraziamento speciale a tutti voi che ci seguite con passione.