Francesco Totti: la dedica speciale alla moglie Ilary emoziona i follower

Francesco Totti innamoratissimo della moglie Ilary Blasi. L’ex campione della Roma e della Nazionale stupisce il web con una dedica speciale

L’ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale di calcio ha sorpreso i follower di Instagram. Con una dedica davvero speciale alla moglie. Un gesto che ha emozionato i fan della coppia. Che seguono con passione particolare la loro storia d’amore che ormai va avanti da anni. Mai al centro dell’attenzione dei media e del gossip, spesso la coppia viene tirata in ballo per crisi che poi vengono puntualmente smentite. Entrambi non amano le passerelle e le pose per i paparazzi. Molto introverso Francesco, con Ilary che rispetta il carattere del marito. Amandolo come sempre. E c’è da dire che la complicità di entrambi è forte. Che va al di là delle storie che spesso vengono costruite sulla loro vita. Un rapporto solido e duraturo negli anni, che viene alimentato con la passione e l’amore reciproco.

Il gesto dell’ex capitano della Roma verso la moglie stupisce i follower di IG

Francesco Totti ed Ilary Blasi vivono con grande passione la loro storia. Che va avanti dal 2005. Quindici anni vissuti all’ombra del gossip. La loro è davvero una bella famiglia. Con i figli Cristian Chanel ed Isabel. Proprio Chanel qualche settimana fa è finita al centro di una polemica. Con una foto scattata insieme al padre che ha messo in evidenza il suo fisico. Con la reazione dei genitori che è stata forte e comprensibile. Screzio a parte, c’è da dire che la vita familiare va a gonfie vele. Con la dedica alla moglie di Francesco che ha davvero emozionato. Su Instagram il campione giallorosso ha scritto “Io e te” con due cuoricini sotto una foto con Ilary. Foto che ha collezionato in pochi minuti migliaia di commenti e di like che testimoniano l’affetto dei fan nei loro confronti.