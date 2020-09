“L’unica cosa che potete permettervi al Billionaire è il Covid”, dice Antonella Mosetti

Antonella Mosetti, in diverse Instagram stories, ha parlato con i suoi fan del Coronavirus, utilizzando toni… non proprio modesti.

Non è Sophia Loren, né Meryl Streep, né Margherita Hack, giusto per dirne tre. E’ Antonella Mosetti, showgirl di 45 anni con un passato in Non è la Rai, Ciao Darwin, Paperissima Sprint, Grande Fratello Vip. Ex di Aldo Montano e Davide Lippi, oggi è opinionista quasi fissa di Barbara D’Urso. Anche lei, così come moltissimi altri volti noti del settore, ha preso il Coronavirus dopo essere rientrata dalla Sardegna. Antonella Mosetti, dopo la diffusione della notizia della sua positività, ha parlato ai suoi follower tramite il suo profilo Instagram. La showgirl ha invitato i fan a fare il test per la propria sicurezza, per poi prendere le difese dell’isoletta nostrana: “Ovviamente te lo puoi prendere ovunque quindi essendoci tante persone che sono andate in vacanza in Sardegna è normale che uno se lo contrae in Sardegna“.

Poi, la showgirl ha risposto alle accuse di quanti criticavano il suo essere andata in giro per i locali: “Anche questa è una ca**ata, purtroppo te lo puoi prendere anche andando in farmacia o a prendere un caffè in un bar”. E ancora, per quanto riguarda il caso del Billionaire, dove ha trascorso diverse serate, Antonella ne prende le difese. Infatti, la donna è sicura che, nel locale di Briatore, lo staff era scrupoloso e indossava la mascherina. I clienti, invece, non erano così attenti. Una versione abbastanza diversa da quella fornita da Eliana Michelazzo, che al contrario ha condannato le mancate misure di sicurezza al locale di Briatore, annunciando anche di voler approfondire la questione attraverso vie legali. Ma la Mosetti aveva già preso le difese del locale di Briatore in un’intervista a Il Messaggero. Tramite i social, ha poi voluto ribadire la stessa opinione. Aggiungendo, però, una frase che non è piaciuta: “A tutti gli invidiosi che criticano tanto Briatore e gli altri vip positivi al covid, ricordatevi che il covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire”. Un’espressione… sicuramente di cattivo gusto.

