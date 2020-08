Raffaella Fico pubblica una foto su Instagram che viene molto apprezzata dai suoi ammiratori che riempiono la showgirl di complimenti!

Raffaella Fico riesce ad avere su di sé l’attenzione dei media. La showgirl partenopea ha trascorso dei giorni di vacanza nello splendido scenario di Positano e della Costiera Amalfitana. Una meta quest’anno molto gettonata soprattutto a causa delle vicissitudini di un emergenza che anche in questa estate non smette di creare problemi. Con tanti casi di contagi in tutta Italia che anche in questi giorni non sembrano arrestarsi. Molto attiva sui social, la bella ex di Mario Balotelli ha mostrato tutto il suo fascino. Una forma fisica invidiabile, che ha lasciato a bocca aperta tutti i follower. Un estate davvero bollente per lei che ha ritrovato l’amore con la relazione con Giulio Fratini.

La showgirl ha esaltato gli ammiratori del web con degli scatti da togliere il fiato!

Raffaella Fico irresistibile per i suoi ammiratori del web! Anche nel periodo di Mykonos la coppia si è mostrata sui social, ma è stata soprattutto la Fico a tenete alta l’attenzione. Con degli scatti non per deboli di cuore che hanno catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Che crescono sempre di più, e che ne apprezzano le qualità da anni. Dal momento che è emersa sulla scena televisiva il suo personaggio è diventato pubblico anche grazie alla relazione con Mario Balotelli. Relazione che è finita nonostante un tentativo di riavvicinamenti che è coinciso con il periodo del lockdown. Riconciliazione che non è finita bene. Con le strade dei due che si sono nuovamente divise. E con un rapporto che si tiene sulla sopportazione solo a causa della piccola Pia.

Nello scatto pubblicato dalla showgirl si può ammirare la sua bellezza e perfezione fisica. Con le curve in evidenza che hanno scatenato le fantasie dei followwer. Che hanno ironizzato anche su Mario Balotelli: “Si vede da queste foto che non capisce niente!”