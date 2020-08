Belen: la confessione, privata, sul suo passato “non lo sapeva nessuno”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bellissima Belen Rodriguez, sul suo passato, che nessuno conosceva.

La bellissima Belen ha fatto una confessione su un particolare tema, che nessuno conosceva fino ad oggi.

Vediamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Belen fa una confessione, privata, sul suo passato che nessuno sapeva

Come tutti ormai sappiamo la bellissima Belen Rodriguez è al centro del gossip nazionale per via della fine della sua relazione con il marito Stefano De Martino, per la seconda volta.

Per il momento, ancora non si conoscono i dettagli sul perché del finire della relazione, ma si ipotizza un eventuale tradimento da parte di lui.

LEGGI ANCHE —–> ROMINA POWER INVIA UN MESSAGGIO PRECISO ALLA POLIZIA “DOVETE SAPERLO!”

Di Belen si conoscono davvero moltissime informazioni, ma c’è ancora qualcosa che era rimasto segreto, della sua vita privata.

In questa estate particolare, però, Belen si è consolata prima con Gianmaria Antinolfi e successivamente con Antonio Spinalbanese, ma nessuna delle due relazioni è stata confermata.

Ma c’è un particolare sulla vita di Belen, che nessuno conosce, e si riferisce a quando ancora non era un personaggio del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE —–> BENEDETTA ROSSI CONFESSA: “OGGI DOPO TANTO TEMPO CI SONO RIUSCITA!”

Come sappiamo la bellissima presentatrice argentina ha iniziato la sua carriera come modella, ed è diventata famosa una volta arrivata in Italia.

Belen, per quanto riguarda la sua carriera scolastica ha fatto il liceo artistico e si è iscritta all’Università, in scienze della comunicazione e dello spettacolo, ma non ha mai concluso gli studi.

In una recente intervista ha dichiarato, o meglio confessato qualcosa di particolare, ovvero era una brava studentessa ma il suo comportamento non era il massimo:

“Non ero secchiona, stavo attenta. Al contrario ero pessima nel comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole“

Questa dichiarazione fatta da Belen ha lasciato tutti senza parole, e non sapevano che avesse anche frequentato l’università.

E voi avete mai avuto problemi con la scuola, come la bellissima e bravissima Belen Rodrigiuez?