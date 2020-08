Ylenia Carrisi trovato diario segreto: “Devo andare via di qui!”

Vediamo che cosa è stato trovato sul diario segreto di Ylenia Carrisi e per quale motivo doveva andare via, e perchè Al Bano non voleva.

La scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power è avvolta nel mistero da anni, ma vediamo insieme che cosa è stato scoperto recentemente.

Tutte le novità che ci sono.

Ylenia Carrisi trovato diario segreto: “Devo andare via di qui!”

La bellissima figlia di Al Bano è scomparsa ed ha lasciato un alone di mistero su tutto quello che è successo in quella triste notte del 1993.

Come ormai sappiamo, Ylenia, ha chiamato i suoi genitori per augurare loro buon anno, e poi di lei non sappiamo cosa le sia accaduto, realmente.

Sappiamo che , dovrebbe, aver lasciato l’albergo dove era con il presunto compagno, Alexander Masakela, musicista e ragazzo con problemi di dipendenze dalle droghe, ma poi non sappiamo altro.

In molti, nel corso degli anni, hanno dichiarato di aver visto la ragazza in vari posti, fino ad un possibile convento, dove però, soggiornerebbe sotto falso nome.

Ma, stando a quanto viene riportato dal sito +donna e il21.it, sembra che prima di scomparire, Ylenia abbia detto:

“Non voglio più vivere in Italia, ma papà non mi lascerà andare. Devo andare via.”

Sembra che queste siano state le parole dette alla zia Taryn, che non sono mai stata dette, quando la donna era in vita, ma dopo la sua scomparsa sono stati trovati dei diari dove si sono potute leggere queste parole.

E voi cosa ne pensate di queste parole che sono state riportate in questi diari da parte di Ylenia?