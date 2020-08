Gemma Galgani: la foto del lifting è vera o no? Scopriamolo insieme!

Vediamo insieme che cosa c’è di vero per quanto riguarda la fotografia che circola sul web di Gemma che avrebbe fatto un lifting.

La dama Gemma Galgani è super conosciuta ed apprezzata dal pubblico, vediamo insieme che cosa è successo negli ultimi giorni.

Tutte le notizie in merito.

Gemma Galgani: la foto del lifting è vera oppure no? Scopriamo insieme!

Il programma che vede come protagonista la bella dama di Torino, Gemma Galgani, a breve tornerà nuovamente in onda, stiamo parlando di Uomini e Donne

In tanti aspettano che Gemma arrivi in studio, per via di alcune voci che erano circolate nei giorni scorsi di un suo possibile lifting.

Gemma, partecipa al programma condotto da Maria De Filippi, da oltre 10 anni, e questa voce ha sconvolti quasi tutti.

Nelle ultime ore, poi, era spuntata anche una fotografia che mostrava un ipotetico dopo intervento.

Ma a quanto pare, non è vero, perché qualcuno ha preso una vecchia fotografia e l’ha modificata, dichiarando che era il risultato dell’intervento chirurgico, ma non è assolutamente vero.

Per quanto riguarda l’intervento chirurgico sembra sia stato fatto veramente, ma come abbiamo detto al momento sono sempre voci.

Il motivo di questo intervento sembra che sia stato per piacere di più a Sirius che è un giovane ragazzo che la corteggia, di appena 26 anni.

Per il momento, possiamo solamente attendere la prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne che andrà in onda il 7 settembre al solito orario, ovvero 14.45

Scopriremo anche come sono andate le cose, durante l’estate tra Gemma e Sirius, dove in molti dicevano che non sarebbe durata.

E voi cosa ne pensate sia sulle voci di un possibile lifting che per quanto riguarda la storia tra Gemma e Sirius?