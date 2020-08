Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra le due donne di Al Bano, ovvero Loredana Lecciso e Romina Power.

Come sappiamo i rapporti tra le due bellissime donne, Loredana Lecciso e Romina Power, sono sempre stati particolari.

Ma vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Loredana Leccio e Romina Power: è arrivato finalmente il momento tanto atteso

Come sappiamo tutti, anche per il vario gossip che c’è su di loro, tra Loredana Lecciso e Romina Power, non è che ci sia sempre stato un rapporto ottimo.

Ma sembra che negli ultimi tempi, invece, le cose stiano migliorando man mano, come è stato pubblicato sul giornale Nuovo, dove possiamo leggere le seguenti parole:

“Alla cena erano presenti Loredana, il cantante, Romina, Yari e la sua compagna….l’occasione per la rimpatriata è dovuta proprio a loro due, pronti per le presentazioni ufficiali in famiglia….”

Il giornalista, ha contattato poi direttamente la bellissima Loredana Lecciso chiedendo spiegazioni in merito, ma lei ha preferito rispondere dicendo:

“A tavola non si litiga, si mangia….”

Quindi, forse, dopo molti anni le due donne di Al Bano, sono riuscite a fare pace, per il bene della loro famiglia.

Il giornale, ha poi contattato anche Marta Flavi per avere un suo parare sulla vicenda, ed ha dichiarato che secondo lei con questa cena si sono superati i problemi che c’erano per via del continuo paragone di una donna con l’altra.

Per il giornale, poi, ci sono sempre più voci che parlando di un possibile matrimonio tra Loredana Lecciso ed Al Bano, e forse Romina accetterà questo nuovo passo senza alcun tipo di problema.

E voi cosa ne pensate di quello che è successo e la pace, che sembra finalmente arrivata, tra Loredana Leccio e Romina Power?