Selvaggia Roma farebbe la escort. A dirlo è Eliana Michelazzo che, accusando l’ex amica di averle rubato i vestiti, rivela particolari intimi. Con tanto di prove.

Uno screenshoot sembra dare ragione ad Eliana Michelazzo che, forse poco conscia delle conseguenze, ha accusato l’ex amica Selvaggia Roma di fare la escort. In uno scambio di conversazioni tra le due, Selvaggia si mostra in completino intimo in un bagno probabilmente d’hotel. “Vado. Che ansia“, scrive. Eliana le regge il gioco, ride, aspetta. E così, dopo due ore, ecco la foto dei soldi quasi a voler dire: “Ecco, ho fatto“. E questo è il cachet. E sembra essere un cachet neanche da poco, vista la quantità di banconote sulla scrivania. Non ci è dato sapere, invece, cosa abbia detto Selvaggia nell’audio, ma i risvolti della faccenda potrebbero esserci a breve e, probabilmente, la questione finirà in un’aula di Tribunale.

Del resto Eliana Michelazzo ha già denunciato Selvaggia, accusandola in diverse Ig Stories di averle rubato vestiti e intimo e una borsa di Chanel. Le due donne, un tempo legate da una profonda amicizia, hanno litigato diverso tempo fa. L’ex di Francesco Chiofalo ha confessato alla ex manager di Pamela Prati di esser stata a letto con un suo fidanzato. Il loro rapporto si è così concluso ed oggi, a giudicare dalle accuse, non sembra essere migliorato. “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra. Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa“, ha tuonato Eliana. A sparire dal suo armadio sarebbero state una borsa di Chanel, un portafoglio di Valentino, degli orecchini Bulgari, delle ciabatte LV e intimo vario. “Io mi faccio il culo da quando ho 14 anni e mi sono comprata tutto con il mio sudore. Riportami le mie cose. Mi fai pena, mandami l’indirizzo di casa tua che vengo”, ha proseguito. Stando al racconto di Eliana, sarebbe stata Selvaggi a scriverla, ma il motivo non è stato meglio precisato. “Pensavi che dopo un anno mi ero dimenticata delle mie cose? Non mi dimentico. Smettila di scrivermi. Se io dimostro 50 anni, tu ne dimostri 70 (a 30 anni)”, attacca Eliana. Insomma, Selvaggia sarebbe stata una ladra a tutti gli effetti, ma le accuse di furto sono forse la parte minore del danno: la chat, non lascia dubbi.

Chiara Feleppa