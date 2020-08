Ilary Blasi criticata su Instagram per la foto: “Non mi sembra il caso!”

Cerchiamo di capire per quale motivo, la bellissima Ilary Blasi è stata fortemente criticata nelle ultime ore su Instagram.

La bellissima e super conosciuta Ilary Blasi nelle ultime ore ha pubblicato una fotografia che ha fatto partire una serie di critiche.

Ma vediamo insieme per quale motivo.

Ilary Blasi criticata su Instagram: “Non mi sembra il caso!”

La bellissima e super sensuale moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, è sempre molto attiva sul suo profilo social di Instagram, dove pubblica spesso quello che le succede nella vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE —–> AURORA RAMAZZOTTI: “STO ANDANDO A FARE IL TAMPONE PER IL CORONAVIRUS”

Il suo profilo è seguito da oltre 1 milione e quattrocentomila persone, e come molti personaggi del mondo dello spettacolo e non, sta trascorrendo qualche giorno di meritato relax in vacanza al mare.

Recentemente è stata critica perchè, secondo alcuni ammiratori, se così possiamo chiamarli, sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo, ma loro la preferivano meglio prima, quando era naturale.

Ilary Blasi non ha mai risposto a queste critiche che le sono state mosse, e per il momento non possiamo sapere se effettivamente lo ha fatto oppure no.

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI: “MI è PRESO IL PANICO, ME NE SONO ACCORTA APPENA IN TEMPO”

Ma torniamo alla fotografia che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram poche ore fa, che sta ricevendo moltissime critiche e cerchiamo di capire per quale motivo.

In questa immagine possiamo vederla in quella che può sembrare una discoteca, ma non ne abbiamo la certezza, e la didascalia indica di “fare festa.”

Anche l’abbigliamento che indossa, quindi gonna attillata bianca che ne esalta la sua perfetta forma fisica e camicetta rossa sembrano indicare una serata in compagnia e di divertimento.

Ma come sappiamo, dopo il nuovo DPCM comunicato nella giornata di ieri, le discoteche resteranno chiuse fino al 7 settembre.

In molti quindi, stanno iniziando a commentare, che non era il caso di pubblicare una foto ed una didascalia del genere, in questo momento così particolare per il nostro paese che sta combattendo contro un aumento di casi di Coronavirus.

E voi cosa ne pensate della fotografia e della didascalia che ha pubblicato la bella Ilary Blasi? Siete d’accordo con la chiusura delle discoteche?