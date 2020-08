Vediamo insieme che cosa ha dichiarato lei stessa sul suo profilo social , e perché sta andando a fare il tampone per il Coronaviurs.

Aurora Ramazzotti è la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, ma sta diventando pian piano una influencer su Instagram.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore.

Aurora Ramazzotti: “Sto andando a fare il tampone per il Coronavirus”

La bellissima e molto simpatica, Aurora Ramazzotti, ama condividere tutto quello che le succede nella sua vita quotidiana con i suoi ammiratori, tramite il suo profilo social di Instagram, dove sono quasi 2 milioni di ammiratori.

In questi ultimi giorni ha trascorso le sue giornate, in vacanza insieme al suo compagno e alla sua amica del cuore, Sara Daniele, figlia dell’amato Pino Daniele.

Aurora ha parlato, tra le prime influencer, dell’accettare il proprio corpo e dell’avere un amor proprio, e di non aspirare ad una immagine che non corrisponde alla verità.

Ma torniamo all’immagine che ha pubblicato con la particolare didascalia, dove ha indicato che si stava recando a fare il tampone per il Coronavirus, e per quale motivo.

Aurora Ramazzotti ha trascorso le sue vacanze a Lanzarote, quindi in Spagna, che rientra nella lista dei Paesi che hanno l’obbligo di fare il tampone una volta rientrati in Italia entro 48 ore dall’arrivo.

In molti hanno commentato che era meglio fare le vacanze in Italia, e di non andare all’estero, ma per il momento Aurora non ha risposto a queste critiche.

E voi come avete trascorso le vostre vacanze in Italia oppure fuori? Siete d’accordo con effettuare il tampone una volta che siete rientrati in Italia a causa dell’aumento dei contati da Coronavirus?