La cantante Elodie attacca Matteo Salvini: “Prende voti perché in Italia c’è tanta ignoranza”

La cantante Elodie Di Patrizi attacca duramente il leader della Lega Matteo Salvini e sostiene che prenda voti perché in Italia c’è troppa ignoranza.

E’ uno scontro a suon di botta e risposta a distanza quello tra la cantante Elodie Di Patrizi e il leader della lega Matteo Salvini. Qualche tempo fa Elodie – riferisce Il Messaggero – aveva definito il capo del Carroccio “un piccolo uomo“. Il giudizio poco lusinghiero da parte della cantante, Salvini lo aveva “meritato” per aver biasimato l’interpretazione dell’Inno di Mameli del cantante di colore Sergio Sylvestre in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Salvini aveva commentato: “Sbaglia l’inno e saluta con il pugno chiuso. Ma dove lo hanno trovato? Povera Italia”. Al ché Elodie era intervenuta per difendere il collega commentando: “Salvini non perde mai occasione per dimostrare quello che è: un piccolo uomo”. Ma la questione non è finita qua. A distanza di oltre un mese la bella cantante – intervistata dal Corriere della Sera – ci è andata giù pesante contro Salvini e contro il suo partito: “Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare i voti. C’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse anziché fare leva proprio su quello”. In un certo senso si potrebbe dire che – in parole povere – Elodie abbia cercato di sminuire i voti ottenuti dalla Lega e abbia insinuato che sono ottenuti perché gli elettori di Matteo Salvini cadono in una specie di “trappola”.

Ma la Lega non ci sta e così – attraverso un post sul profilo Twitter della Lega- Salvini Premier– è arrivata pronta la risposta: “Non la pensi come lei? Sei ignorante!” Elodie, per il momento, non ha ancora controbattuto. E visti i suoi fittissimi impegni di lavoro non si sa se e quando avrà il tempo per farlo.

Elodie attacca Matteo Salvini e la Lega risponde: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”.https://t.co/wsusSVQyja — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) August 13, 2020

Samanta Airoldi

Fonte: Il Messaggero, Corriere della Sera, Lega-Salvini Premier Twitter